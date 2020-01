“No hay más permisos para espectaculares”: Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México no dará nuevas autorizaciones para espectaculares en azotea ni con poste, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien refirió que se está retirando la publicidad exterior para evitar la contaminación visual y el riesgo que generan arriba de azoteas.

“Hay algunos que tienen permisos y derechos adquiridos, no se puede pasar por los permisos que fueron otorgados en alguna ocasión con base en la ley. Pero hay mucha ilegalidad y también el tema de riesgo, lo que ya no hay son nuevas autorizaciones para espectaculares de ningún tipo, ni en azotea, ni con poste, eso no quiere decir que no tengan opciones las empresas que se dedican a la publicidad exterior en la Ciudad”, comentó.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) informó que del pasado 5 de julio de 2019 a la fecha, la autoridad local ha retirado 41 anuncios espectaculares.

El organismo destacó que estas acciones se llevan a cabo con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que habitan los inmuebles en donde están instaladas las estructuras, de las y los ciudadanos que transitan por el lugar, así como eliminar la contaminación visual y tener una ciudad más ordenada.

Refirió que del total de anuncios removidos por el Invea, 30 estaban ubicados en azoteas, nueve adosados y dos autosoportados.

En la alcaldía Benito Juárez se retiraron 17 espectaculares; en Coyoacán, seis; en Álvaro Obregón, cinco; en Miguel Hidalgo, cuatro; en Cuauhtémoc, tres; en Iztapalapa, dos; en Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco y Tlalpan, uno en cada demarcación.

Los anuncios de azotea se encuentran prohibidos en el artículo 13 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.

La noche del martes el Invea realizó el retiro de un espectacular en la alcaldía Tlalpan.

El anuncio removido se encontraba instalado en la azotea de un inmueble ubicado en Viaducto Tlalpan número 83, colonia San Lorenzo Huipulco.

Para los trabajos de retiro se empleó una grúa y dos cuadrillas con personal especializado para cortar y desmontar las estructuras. El material con el que estaba hecho el anuncio fue trasladado al almacén de la Seduvi para

su resguardo.