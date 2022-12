No existe criterio político en reparto de presupuesto para alcaldías, aclara Luz Elena González

Al asegurar que el paquete presupuestal 2023 está enfocado a los derechos y al bienestar de los capitalinos, la secretaria de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, dijo que no hay ningún criterio político en el reparto del presupuesto para las alcaldías de oposición y de Morena, y que todas tiene un incremento.

En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado al Congreso capitalino a actuar de manera responsable, ya que no hay ningún sesgo político en la propuesta del Paquete Económico 2023, el cual asciende a un gasto anual de 248 mil 415 millones, 83 mil 383 pesos.

“No hay ningún criterio político en el reparto del presupuesto de las alcaldías, ninguno y respecto a que no van a tener recursos necesarios nosotros consideramos que son recursos suficientes, todas las alcaldías crecen en su presupuesto y crecen más de lo que crece el gobierno central y no tendría desde mi personal punto de vista razón para no contar con los recursos porque están creciendo todos los presupuestos de todas las alcaldías, y de que hay algunas de porque soy de oposición les diría que no es el criterio, (…) hay un apoyo adicional para algunas alcaldías que no había recibido recursos porque son castigadas por las fórmulas… Alcaldías de oposición, como alcaldías de Morena, no hay ningún criterio político en eso”.

Añadió que el apoyo adicional y que se encuentra etiquetado para las alcaldías es para bacheo e iluminación, entre otras acciones. Cabe mencionar que las alcaldías que prevén un aumento son Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

“(…) no estamos cambiando ninguna fórmula federal ni mucho menos, sino que es una compensación a las alcaldías del sur que históricamente reciben menos recursos y que tienen mayores dificultades para proveer servicios públicos, son siete alcaldías”, indicó Luz Elena.

Destacó que el presupuesto 2023 cumple con lo estipulado en la Constitución, ya que ninguna alcaldía recibirá menos recursos que en el 2022 y su participación dentro del prespuesto es de 18.4%, por ejemplo, Milpa Alta recibió el año pasado mil 458.34 millones de pesos y este año será de mil 634.63 millones de pesos.

La secretaria de Finanzas destacó que se contempla un factor de actualización de las tarifas e impuestos extraordinario, menor a la inflación que lo mandata el Código fiscal, de 4.7%, pero se prevé que será de 4.8% el siguiente año.

“Nunca hay recursos suficientes para atender a toda la población, estamos cocientes, pero si tenemos que asumir el momento en el que estamos viviendo y la situación económica de la que vivimos. Nosotros estamos proponiendo no cargarle a la población y a las personas más vulnerables… Por eso decidimos que el incremento y actualización de las tarifas y contribuciones fuera debajo de la inflación y lo tenemos que hacer todos juntos, aquí no es de colores ni de partidos ni de nada, sino que tenemos que aprender a hacer más con menos, pero no están recibiendo menos (las alcaldías)”.

González Escobar hizo un llamado a los diputados locales para actuar responsablemente, pues, aseguró que no hay ningún sesgo partidario sino de responsabilidad en el presupuesto, ya que están poniendo los recursos para la gente.

“Es un presupuesto que consolida la Ciudad de Derechos e innovadora que estamos impulsando la Jefa de Gobierno desde el inicio de la administración. Yo les diría, un llamado a actuar responsablemente no hay ningún sesgo partidario en el presupuesto, sino un sesgo de responsabilidad social que es el sello de este gobierno y decirles que fue hecho de la mejor manera responsable posible tratando de cuidar la estabilidad financiera de la Ciudad, pero poniendo los recursos donde consideramos que deberían de estar en el apoyo de la gente”.

