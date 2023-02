"No es un tema de multas, es un tema de civilidad política": Sheinbaum sobre sanciones por injurias al presidente

Ante discusión en la Cámara de Diputados sobre de Ley sobre Delitos de Imprenta, en materia de multas, para aumentarlas en caso de injurias al Presidente de la República y gobernadores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que está en desacuerdo ya que no es un tema de multas sino de civilidad política.

Tras la inauguración del Centro de Realidad Aumentada en la Universidad de la Policía, Sheinbaum reiteró que no es un tema de multas, pero que no está de acuerdo en la calumnia ni campañas de odio.

"Yo no estoy de acuerdo, no es un tema de multas, es un tema de civilidad política, ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la calumnia, en las campañas de odio, pero no es un asunto que se resuelva con multas sino que la ciudadanía decida a partir de la civilidad política de cada uno de los que participan y el proyecto en el que participamos".

A pregunta expresa si atenta contra la libertad de expresión, Sheinbaum mencionó que "sencillamente digo que no estoy de acuerdo".

¿De qué trata la ley que promueve elevar multas por injurias al presidente?

Ayer, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta para actualizar las sanciones por ataques a la moral e injurias a funcionarios públicos.

Dicho precepto está estipulado en el artículo 33, sobre ataques al orden o a la paz pública, que actualmente señala una multa de 100 a mil pesos cuando se trate de una ofensa al Titular del Ejecutivo federal, pero con la modificación se elevaría hasta 4 mil 149.6 pesos, ya que propone que se actualice a un equivalente de cinco a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2023 es de 103.74 pesos.

Se eleva asimismo casi a 14 veces la multa en casos de injurias a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un magistrado de circuito o de la Ciudad de México o de los estados, o juez de distrito; a un miembro del Poder Legislativo federal o de los estados, y a un general o coronel, ya que se propone que sea de cinco a 40 UMA (4 mil 149.6 pesos), cuando en la actualidad va de 50 a 300 pesos.

Cabe destacar que en el dictamen no se modifican las penas de prisión establecidas actualmente en la Ley sobre Delitos de Imprenta y, en ese sentido, la comisión dictaminadora señaló: “No se alcanza a observar un fin más amplio que el de armonizar su cálculo monetario”.

No obstante, la iniciativa presentada por la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas , de Morena, refiere que también es necesario reformar el Código Penal Federal: “Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar, de otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse”.

