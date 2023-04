Nezahualcóyotl, Méx.-Para el Simulacro Nacional de mañana, en Ciudad Neza y Ecatepec, los dos municipios más poblados del Estado de México, a las 11:00 horas se activarán 347 y 130 altavoces, respectivamente, que están instalados en espacios públicos de varias comunidades.

El Sistema de Alertamiento Sísmico de Neza está interconectado al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), el cual cuenta con 347 altoparlantes en puntos estratégicos de la localidad como escuelas, mercados, calles, avenidas, centros comerciales, entre otros.

Lee también Hombres beben alcohol en calles de Chalco, se pelean con motociclista y este los mata

El ejercicio de prevención tendrá como hipótesis un sismo de 7.5 grados, localizado en los límites de Puebla y Veracruz, a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, lo que que causaría daños en el Estado de México, de acuerdo con reportes de Protección Civil, por lo que este tipo de simulacros ayuda a diseñar rutas de evacuación para determinar puntos de reunión, dijo el alcalde Adolfo Cerqueda.

En el simulacro participarán elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Rescate para verificar que el plan se lleve a cabo de manera ordenada.

“Estos ejercicios ayudan a evaluar cómo reaccionaría la ciudadanía, por eso les recomendamos a la población seguir las medidas preventivas como no empujar, no correr, no gritar y sobre todo guardar la calma, de este modo se podrá localizar los puntos de riesgo antes una catástrofe real”.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

“En el momento que se active la alerta, guarden la calma, no se precipiten ni alarmen, les pedimos que se sumen al ejercicio en sus hogares, empleos y en sus escuelas”.

El edil dijo que elaborar un plan de protección, seguridad y evacuación, conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad, eliminar cualquier objeto que obstruya el paso, ubicar las zonas de seguridad, entre otros, puede ser vital para actuar de manera eficaz en un sismo de mayor magnitud.

Así se organizan en Ecatepec para el Simulacro Naciona 2023

En Ecatepec se activarán también a las 11:00 horas los 130 altavoces que están distribuidos en varias colonias del municipio más poblado de la entidad mexiquense.

En el ejercicio participarán varias áreas del gobierno de Ecatepec, entre ellas Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Servicios Públicos, así como el DIF, quienes les darán indicaciones a los vecinos de a dónde dirigirse para protegerse.

Lee también Rescatan a 15 mujeres encerradas en centro de atención de adicciones de Tenancingo; detienen a cubana

Durante el simulacro, los servidores públicos de Ecatepec, paramédicos, rescatistas y policías municipales, realizarán los protocolos correspondientes de despliegue y evacuación ordenada de cetros laborales y domicilios.

Posteriormente, personal de Protección Civil y de diversas áreas de gobierno realizarán recorridos por tierra y aire para poder identificar la evaluación de los riesgos dependiendo de cuál sea el caso.