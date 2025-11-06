Naucalpan, Méx.— El gobierno de Naucalpan anunció la construcción de un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que estará ubicado en la colonia La Victoria , como parte de la estrategia para mejorar la seguridad en el municipio y la consolidación total del Modelo de Policía y Justicia Cívica.

Tendrá una inversión de 56.7 millones de pesos e incluirá la instalación de 600 nuevos puntos de monitoreo y cámaras enlazadas al sistema central.

De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el alcalde, el municipio de Naucalpan cuenta con sólo 100 cámaras de videovigilancia operativas. En conferencia de prensa también presentó a José Carlos Quezada, como nuevo encargado de despacho en la Dirección de Seguridad Pública del municipio, quien se desempeñaba como secretario técnico de la consejería de Seguridad Pública de Naucalpan y fue presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Nezahualcóyotl.

Isaac Martín Montoya, presidente municipal, enfatizó que estas acciones forman parte de la estrategia y el interés para seguir regenerando la propia corporación policiaca, tras el cambio a Guardia Municipal.

Como parte del compromiso que hay con los elementos de seguridad, dijo, “se les incrementaron las percepciones. No hay ningún elemento que reciba menos de 11 mil pesos. Cuando llegamos a la administración, el menor ganaba 8 mil pesos”.

José Carlos Quezada informó que el modelo de Policía y Justicia Cívica contempla una reorganización operativa en sectores y cuadrantes, con el fin de garantizar una atención más cercana, oportuna y efectiva ante emergencias.