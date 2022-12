La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que los dueños del Estadio Azteca están por presentar un nuevo proyecto de remodelación, y que ya hay un acuerdo con los vecinos de la zona.

A pregunta expresa, la mandataria expresó que hubo cambios, y que ellos esperan a que les presenten el proyecto, el cual será en el transcurso del 2023.

Comentó que por lo que han comentado, el Club América y Cruz Azul jugarán en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

“Entiendo que sí, pero bueno, ya lo tienen que decir ellos”, dijo.

También lee ¿Cuáles serán los horarios de servicio del Metro, Metrobús, Cablebús, y Tren Ligero en Navidad y Año Nuevo?

Lo anterior de cara al Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en donde el Coloso de Santa Úrsula será el único estadio que llegue a albergar tres copas mundiales de la FIFA.

En este estadio, casa del Club América, Pelé y Maradona se consagraron como campeones mundiales en 1970 y 1986, respectivamente.

Remodelación

La remodelación del Estadio Azteca es para cumplir con los requisitos que tiene la FIFA para el Mundial del 2026, el cual el inmueble será una de las sedes, además que se espera tener la inauguración.

Por el momento se han pospuesto las modificaciones al inmueble hasta mediados del 2023, las directivas del América y el Cruz Azul han postergado los planes de mudanza al estadio de la Ciudad de los Deportes.

También lee ¿Qué pasó con la enfermera que denunció en video estar secuestrada en Coyoacán?

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que el proyecto de rehabilitación del Estadio Azteca, hasta ahora, solo está en los medios de comunicación.

“Con respecto al Foro Estadio Azteca, no tenemos o no existe jurídicamente ninguna solicitud de manifestación o constancia, entonces nosotros no tenemos nada que comentar al respecto, porque a la fecha no existe solicitud en Ventanilla Única, o sea, que los trámites de trabajo u obra del estadio Azteca, solamente están en los medios de comunicación”, subrayó durante una mesa de trabajo virtual ante diputados locales de la Ciudad de México.

Gobierno de la CDMX parcipa en la colecta de la Cruz Roja

El Gobierno de la Ciudad de México participará en la colecta para la Cruz Roja a través de algunos pagos voluntarios que se puedan realizar en trámites, como por ejemplo en la verificación vehicular, en donde los ciudadanos puedan hacer una aportación voluntaria.

Comentó que estas aportaciones serán de manera “muy transparente”, y las cuales se dirigirá a la Cruz Roja, como un extra para la colecta nacional que iniciaron. La mandataria no especificó en qué otros pagos podrán los capitalinos donar.

También lee ¿Qué pasó con la enfermera que denunció en video estar secuestrada en Coyoacán?

Lo anterior, dijo, funcionará de la mano para a la colecta nacional que inició este día con el banderazo de salida que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Este día, en su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal destacó que la Cruz Roja apoya a mexicanos que necesitan atención médica y la cual se sostiene con la cooperación, con el apoyo de los mexicanos.

Llamó a la población mexicana a donar en la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, institución de la que aseguró realiza una labor muy noble.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs/cls