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Una mujer de aproximadamente 65 años perdió la vida la mañana de este miércoles al interior de un inmueble ubicado en la zona de Rinconada de Jesús, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, luego de caer desde un primer piso al área del sótano mientras realizaba labores de limpieza.

Tras la caída, quedó inconsciente y con una lesión visible en la cabeza, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia así como de elementos de seguridad. Paramédicos del ERUM confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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