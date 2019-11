Morena se mata solo

A diferencia de la pasada administración, que tenía un control total sobre la entonces Asamblea Legislativa, la actual gestión dejó sola y a su libre albedrío a la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, lo que hizo imposible consolidar su liderazgo. El grupo se dividió en dos bandos, el de José Luis Rodríguez y el de Valentina Batres, quienes más que conciliar pugnaron por los órganos administrativo, dejando fuera de toda participación a sus compañeros, lo que dio pie a la conformación de una tercera corriente, que encabeza Guadalupe Chavira. Ahora ninguno cede en sus pretensiones y mucho menos va a permitir que alguien de otro grupo los coordine. Hoy Morena se ahoga en su propio veneno

Cártel de Tláhuac, metido en Valle de Chalco

Todo apunta a que el Cártel de Tláhuac está detrás de la muerte del exalcalde de Valle de Chalco Francisco Tenorio Contreras, luego de que policías preventivos encontraran casi agonizantes a Diego Jesús “N”, autor material del atentado al munícipe, y a Juan Francisco “N”, de 16 años, cada uno con más de tres disparos. Nos cuentan que el joven Jesús soltó la sopa sobre quiénes lo agredieron y hasta el presunto nombre del autor intelectual del homicidio del edil, nombre que guardan celosamente las autoridades. La gran interrogante es cómo va a proceder el fiscal mexiquense, Alejandro Gómez, para determinar si el exalcalde tenía o no nexos con la gente de Tláhuac, con quienes nos dicen habría roto relaciones tras el debilitamiento de la organización, por la detención de sus principales líderes.

Crece presión contra L3 del Metrobús

Esta semana será crucial para la administración local, ya que pretenden convencer a los vecinos de la alcaldía en Benito Juárez, en especial a los de la colonia Xoco, de los beneficios que les traerá la ampliación de la Línea 3 del Metrobús y a la que se oponen. Nos comentan que el director del Metrobús, Roberto Samuel Capuano, ha tenido dos diversas reuniones con habitantes de la zona, incluso maratónicas, y en todas los habitantes han ratificado su posición al proyecto; incluso, nos mencionan, les ofrecieron llevar el Trolebús y también les dijeron que no. Conforme avanzan los días la tensión va a ir creciendo y veremos si el Gobierno deja de lado este proyecto.

El alcalde buscado por la justicia capitalina

Los que no acaban de salir de un problema para estar en otro son las autoridades de Valle de Chalco, pues luego del asesinato del alcalde morenista Francisco Tenorio hace casi un mes, ahora el suplente, Armando García Méndez, está aparentemente metido en un problema legal. Nos dicen que hace unos días se difundió en redes sociales una orden de aprehensión en su contra, presuntamente, por “fraude genérico”, que deberá ser cumplimentada por la procuraduría capitalina. Oficialmente el ayuntamiento de Valle de Chalco no ha dado a conocer si el edil está en una situación legal adversa, pero nos comentan que desde hace varios días don Armando no se ha presentado al palacio municipal a laborar por una supuesta enfermedad. Pronto sabremos lo que ocurre en Valle de Chalco.