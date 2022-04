“Morena forzó votos para revocación de mandato de AMLO": Von Roehrich 

El coordinador del PAN en el congreso local, Christian Von Roehrich, reconoció el civismo y patriotismo de todos los funcionarios de casilla que le ayudaron al Instituto Nacional Electoral (INE), para lograr una jornada ejemplar este domingo, pero no coincide con los métodos de presión política del Gobierno capitalino y las siete alcaldías de Morena, para que la gente saliera votar.

“Morena forzó votos para (Andrés Manuel) López Obrador, pero también hubo mexicanos que le dieron un día a la democracia, pese a las artimañas de Morena para ensuciar el proceso. Ellos sí merecen un respeto especial, porque en su mayoría se trató de vecinos libres y pensantes”, destacó el líder panista.

Sin embargo, respecto al ejercicio mismo, sostuvo que fue evidente que no hay ningún respaldo espontáneo y fue un “reality show”, ver quién era el más mapache, el más tramposo, el mejor acarreador o el que podría dar más dinero por votos para ayudarle a la jefa de Gobierno en su nominación a la candidatura a la Presidencia.

Por ello, Von Roehrich condenó que Morena haya “contaminado” el proceso con sus movilizaciones burdas en todas las casillas de la Ciudad.

“Las y los diputados, el Sistema PAN, concejales y presidentes de Comité, estuvimos muy pendientes del desarrollo de la jornada y en todas los casillas detectamos anomalías en infraganti”, comentó.



Acarreo masivo en alcaldías

Por ejemplo, citó el caso de la Alcaldía Benito Juárez, en la colonia Moderna, donde desde primera hora se pudieron apreciar personas con listas en mano y organizando a grupos; “es decir, toda una logística para el acarreo masivo”, denunció.

Otro ejemplo, fue en la alcaldía Coyoacán, donde la diputada Luisa Gutiérrez encaró a una brigadista de Morena, quien de manera “cínica”, promovía el voto a favor de AMLO con listas del padrón electoral y folletos que repartía a las afueras de la casilla”.

En esa misma alcaldía el diputado local, Ricardo Rubio, recorrió varias casillas y denunció en redes sociales lo que veía como ausentismo, compra de voto y acarreo.

En Xochimilco y Tláhuac, hubo quienes lograron captar a personas que de manera sospechosa movilizaban a gente, las transportaban y les pagaban una vez mostrando la foto del dedo con la tinta indeleble.

En Tlalpan, los panistas pudieron registrar a mototaxistas cerca de Miramontes ofreciéndose para acarrear personas.

“Estas situaciones se deben a la muy pobre y baja participación en las casillas. No llegarán a sus metas en un padrón de casi 93 millones de personas; ellos necesitan alrededor de 30 millones de votos”, comentó Von Roehrich.



Presentarán quejas

La operación de Morena fue sistemáticamente y similar en los distritos electorales de la capital, gastaron mucho dinero y vamos a presentar las quejas correspondientes para que se precise si tuvo que ver con algún tipo de desfalco en la Hacienda pública local.

“Es una pena que esté derecho haya nacido chueco, porque siempre fue un proceso manipulado por un ególatra desde el Gobierno federal”, acusó el panista.

Quedó exhibida la participación de funcionarios del Gobierno central y alcaldes de Morena, para encabezar la red de delincuencia electoral y quedar bien con López Obrador.

Desperdiciaron recursos

Por su parte, el vicecoordinador Ricardo Rubio, recordó que se desperdiciaron más de mil 500 millones de pesos, dinero que le hace falta a la Ciudad para temas prioritarios, como la atención de tratamientos para niños con cáncer o la reactivación económica.

Quien es también secretario de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales, dijo que solapar este tipo de ejercicios, es venderse prácticamente a un marco totalitario y dictatorial, como el que se vivió en Nicaragua, con Daniel Ortega (quien en su ejercicio revocatorio obtuvo 65% de aprobación para no irse); Venezuela, con Hugo Chávez (quien tuvo 69% de aprobación en su referéndum revocatorio para no ser revocado del mandato ); y Bolivia, con Evo Morales (con 67% de votos en su favor para no dejar el cargo en su proceso de revocación de mandato).

Rubio Torres llamó a Morena a concentrarse en gobernar lejos de seguirse midiendo, porque en palabras del panista, hicieron el “ridículo” en este ejercicio, “pues en varias casillas de Coyoacán estuve presente denunciando anomalías y notamos que la gente prefería pasarse de largo e ir a comprar sus mandados, al cine o convivir con su familia, lejos de estar pensando sí López Obrador se queda o se va”, denunció el panista.

