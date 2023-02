Morena denuncia extravío de documento que acredita acumulación de faltas de Von Roehrich

El diputado local de Morena, Janecarlo Lozano, denunció que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México “perdió” un oficio en donde se pedía llamar al suplente del aún legislador Christian Von Roehrich por acumulación de faltas.

Explicó que el pasado jueves presentó la solicitud para sustituir al legislador panista, sin embargo, había que esperar las cinco faltas consecutivas que marca el Artículo 8 Fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para proceder a la suplencia, mismas que se cumplieron este martes.

Esta solicitud tenía que ser votada hoy, pero se “extravió”.

“No sabemos por qué el presidente de la Mesa Directiva no le haya dado trámite a este documento y por qué no se presentó hoy. Nos quedan muchas dudas porque el artículo 82 es muy claro que él no puede suponer a qué documento se le da trámite o no, todos los documentos que lleguen de los diputados de este Congreso le tienen que dar trámite y los tiene que insertar en la siguiente sesión. El pleno tenía que haber decidido si suspendemos o no al diputado prófugo y no pudo realizarse porque la Mesa extravió este documento”, lamentó Janecarlo Lozano.

Ante esto, el diputado de Morena ingresó una nueva solicitud este martes 14 de febrero para solicitar la suplencia de Von Roehrich.

“Ya está ingresado para la siguiente sesión, no habrá pretexto, ojalá el presidente no tenga ningún contratiempo en la siguiente sesión y se pueda presentar y podamos expulsar de este Congreso al diputado Von Roehrich”, sostuvo.

Cabe recordar que el jueves 9 de febrero la bancada del PAN solicitó la licencia indefinida del diputado Von Roehrich y llamó a su suplente Federico Chávez para tomar protesta; sin embargo, la licencia fue rechazada.

El diputado panista era el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y al mismo tiempo se desempeñaba como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Desde el 8 de diciembre se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades, aunque cobró su sueldo y aguinaldo con ayuda de su apoderado legal.



