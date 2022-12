Morena busca acuerdos para destrabar temas pendientes en la Jucopo ante ausencia de Von Roehrich

La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, aceptó que el tema de Christian Von Roehrich les mostró que hay un vació legal que deben de atender para no tener “estos jaloneos” cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se encuentre ausente y no sea removido por su grupo parlamentario.

Ayer el PAN dejó claro que su coordinador sigue siendo Christian Von Roehrich (quien enfrenta una orden de aprehensión en su contra) y que no piensan removerlo de su cargo, por lo que continúa siendo presidente de la Jucopo; no obstante, el ahora vicecoordinador, Federico Döring actuará en ausencia.

Lee también Vaporizadores, ni artículos de lujo: estos objetos están prohibidos en centros penitenciarios de la CDMX

Lo anterior es rechazado por Morena, por lo que existe un “jaloneo” interno en la Junta para ver quién debe presidirla. Para evitar futuras situaciones como esta, Martha Ávila indicó que deben de legislar en la materia.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos conscientes de que la Jucopo le toca al PAN, pero en estos momentos no hay coordinador del PAN, el PAN va a mantener a su coordinador, ayer lo dejó claro en el Congreso, era lo que queríamos que dijeran, que no iban a mover a su coordinador, y está bien, no nos vamos a meter en ese tema; ellos saben que esto no lo marca el reglamento, tenemos un vacío ahí que tenemos que ya tomarlo en cuenta porque puede suceder cualquier situación, para no estar en estos jaloneos que tenemos”, dijo durante un encuentro con medios de comunicación.

Asimismo, recordó que mediante un acuerdo político votaron para que Christian Von Roehrich presidiera la junta y no que en su ausencia llegará el vocecoordinador, por lo que ahora, dijo, buscarán otro acuerdo para nombrar a un presidente o encargado de la Junta.

Lee también ¿Qué es la violencia vicaria? Entra en vigor decreto aprobado por el Congreso CDMX

“La Junta de Coordinación Política se tiene que sentar con los espacios que nos corresponde a cada uno como coordinadores, Döring es vicecoordinador y así podemos sentarnos en una mesa para llegar a acuerdos que ayuden a avanzar el trabajo legislativo. Nosotros no vamos a aceptar la imposición, pero sí nos vamos a sentar al diálogo”, sostuvo.

Esta tarde la Jucopo debe de aprobar acuerdos para la integración de la Comisión Permanente y para establecer un incentivo de retiro y jubilación para trabajadores de base del Congreso.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl