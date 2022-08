Morena asegura que para 2024 va arriba; MC celebra avance

La dirigencia de Morena en la Ciudad de México aseguró que sigue arriba en las encuestas, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) celebró el avance obtenido.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó una encuesta en la que se señala que MC avanzó cuatro puntos en la intención de voto para elegir al próximo jefe o jefa de Gobierno en las elecciones de 2024, mientras que Morena, en alianza con los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), perdió el mismo porcentaje.

El presidente de Morena local, Tomás Pliego, dijo que a su partido no le preocupan las encuestas, pero sí los ocupa.

“Me llaman la atención dos cosas: en todas [las encuestas] Morena va arriba, lo cual es una verdad que no se puede negar… De acuerdo a esas encuestas, como en la que publican hoy [ayer], Morena está arriba y ha estado teniendo un crecimiento. Morena está creciendo y no pinta el MC, no crece el MC”, expresó.

“Nos parece que la encuesta de EL UNIVERSAL es muy valiosa, la revisamos y la tenemos ahí para una mayor revisión a detalle”, agregó.

Por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que “tienen otros datos” con respecto al ejercicio publicado en esta casa editorial. “Sí, pues ahora sí que tenemos otros datos y ya se los vamos a pasar a EL UNIVERSAL”, comentó.

Al ser cuestionada sobre que el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, encabeza la lista de los perfiles mejor posicionados, la mandataria capitalina prefirió no contestar.

Gran noticia: Movimiento Ciudadano

Al respecto, el coordinador operativo de MC en la Ciudad de México, con funciones de presidente, Royfid Torres, calificó como una “gran noticia” el que le hayan arrebatado cuatro puntos porcentuales a Morena, en intención de voto, de cara a las elecciones de 2024.

“Nuestra apuesta es y seguirá siendo ir solos en el proceso electoral, porque así lo reflejan los números, es un gran reto ver a Movimiento Ciudadano crecer frente a dos grandes bloques”, enfatizó Torres.

El diputado federal por MC y aspirante a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, señaló que pasito a pasito conquistarán el Gobierno capitalino en 2024. “Sabemos lo que se tiene que hacer y sabemos cómo hacerlo”, sostuvo.