Modifican ruta del servicio emergente del Metrobús por obras sobre avenida Tláhuac

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que debido a obras sobre Avenida Tláhuac, el servicio emergente de Metrobús, que se ofrece sobre esta arteria en sustitución del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, se verá afectado.

La dependencia capitalina detalló que el Metrobús únicamente brindará servicio de Atlalilco a Nopalera y de Escuadrón 201 a Nopalera, es decir, que habrá suspensión en Zapotitlán y Tláhuac.

Con la finalidad de garantizar el traslado de las usuarias en este tramo, la Semovi precisó que RTP habilitará temporalmente el circuito Nopalera-Tláhuac, en ambos sentidos.

Tras este anuncio realizado en redes sociales, automovilistas mostraron su inconformidad al asegurar que los camiones empeoran la situación vial en la zona.

“Ajá y qué tal el tráfico en esa avenida? Camiones, trolebús, micros, etc., etc. ¡Es un desastre! ¿Por qué no quitan las micros y combis que solo generan más tráfico? Además, pusieron obstáculos en el pavimento para ‘separar' Metrobús en una avenida con 1 carril por ahora”, lamentó el usuario @raxito20000.





