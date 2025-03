Decenas de personas que pasaban afuera de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro, entre Avenida Félix Cuevas y Universidad, alcaldía Benito Juárez, recibieron la imposición de ceniza por parte de personal de la parroquia del Señor Del Buen Despacho.

"Bueno, dejé que me la pusieran porque esta cruz representa el inicio de la Cuaresma para recibir a nuestro Señor Jesucristo, ahora en Semana Santa", dijo Gabriela Robles, quien recibió la imposición de ceniza, ya que este año no alcanzará a ir a misa.

Añadió que es un buen gesto "que salgan y nos pongan la cruz a las personas que por lo que sea, o por trabajo o escuela o la razón que sea, no alcanzamos a ir a la misa".

Personas aprovechan el lugar para colocarse la cruz (05/03/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAÑ

De acuerdo con Blanca Bonilla, catequista de la Catedral Metropolitana, esta tradición es la preparación, de 40 días (cuaresma) para la crucifixión, y esta ceniza es obtenida de la incineración de las palmas que se recogen del Domingo de Ramos del año pasado.

En este sentido, Robles pidió a las personas que recibieron la imposición de ceniza que realmente sigan las tradiciones y cumplan con el inicio de la Cuaresma.

"Porque cuánta gente no pasa que les ponen su cruz y ni siquiera saben qué significa, y ya para la semana van y se comen su platito de pollo o comen carne, cuando no. Lo que se dice es que hay que evitar pollo y carnes rojas, y también hacer el ayuno el viernes, pero ya si no pues pescado, pero que no olvidemos por qué hacemos las cosas", explicó.

Decenas de personas se colocaron su cruz de ceniza (05/03/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAÑ

A un lado de una Virgen de Guadalupe que fue colocada en una mesa junto con las cenizas, en una de las esquinas de la estación del Metro Zapata, el padre Jorge Valdez, de la parroquia del Señor del Buen Despacho, ofrecía confesarse en una jardinera ubicada a unos metros.

Al menos tres personas pidieron poder confesarse con el padre.

Decenas de personas que pasaban por las afueras de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro, entre Avenida Félix Cuevas y Universidad, recibieron la imposición de ceniza por parte de personal de la parroquia del Señor Del Buen Despacho#Fotos : Gabriel Pano - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/HaMN6ATYRX — El Universal (@El_Universal_Mx) March 6, 2025

