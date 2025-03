“Mi casa es mi casa y no del Gobierno”; PAN arranca campaña contra reforma fiscal en CDMX La líder panista Luisa Gutiérrez comenzó este volanteo para informar a la ciudadanía sobre la declaración del uso de inmuebles cuyo valor supere los 4.5 millones de pesos; la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada ha señalado que la medida es opcional y no habrá sanción si no se hace

PAN volantea en CDMX contra decreto para informar sobre el uso de las viviendas que valgan más de 4.5 mdp. Foto: Especial