El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que han realizado diversas acciones para reducir la cantidad de ruido en la demarcación. Por ejemplo, dijo, en la colonia Tlaxpana había un problema de chelerías que generaba mucho ruido, que se ha logrado disminuir gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Está mucho más tranquila Tlaxpana desde hace tres semanas que se inició con el operativo para eliminar las chelerías en la zona, y los vecinos, no me dejarán mentir, están muy contentos con ese esfuerzo que se está haciendo para que no haya chelerías”, aseveró.

Asimismo, en la colonia Pensil había un problema por ruido excesivo que también ya se está atendiendo, así como las quejas por ruido en otras zonas, indicó.

“Llegan los elementos de la Policía Auxiliar a pedirle a los vecinos que tienen el ruido excesivo que le bajen. Además, Jurídico y de Gobierno hacen operativos todos los fines de semana para pedir a los establecimientos que moderen sus decibeles, es decir, que no se pasen de la raya con el ruido”, relató.

EL UNIVERSAL publicó que en 2023, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió mil 374 denuncias de ciudadanos que se quejaron por ruido excesivo.