México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025
La mañana de este domingo 8 de marzo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se enfrentaron a largas filas en la estación Xola para tomar el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Estaciones de la línea 2 han sido suspendida debido a trabajos de remodelación arquitectónica.
Las estaciones afectadas incluyen Allende, Zócalo y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2, así como Bellas Artes de las Líneas 2 y 8, que permanecerán sin servicio durante toda la jornada los días domingos.
Ante esta situación, el servicio de RTP ha brindado apoyo con unidades adicionales para trasladar a los usuarios afectados que realizan el traslado de la estación Xola a Pino Suárez.
LL
