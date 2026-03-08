La mañana de este domingo 8 de marzo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se enfrentaron a largas filas en la estación Xola para tomar el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Estaciones de la línea 2 han sido suspendida debido a trabajos de remodelación arquitectónica.

Lee también En medio de una ola feminicida, miles de mujeres marchan este 8M en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto

Las estaciones afectadas incluyen Allende, Zócalo y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2, así como Bellas Artes de las Líneas 2 y 8, que permanecerán sin servicio durante toda la jornada los días domingos.

Ante esta situación, el servicio de RTP ha brindado apoyo con unidades adicionales para trasladar a los usuarios afectados que realizan el traslado de la estación Xola a Pino Suárez.

