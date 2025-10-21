La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas A, 3 y 7, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea A, usuarios reportaron en X: “¿Qué pasa en la línea A? Está cerrada desde hace 15 minutos. No había tanta gente y se están haciendo aglomeraciones. Al rato van a decir que no cierra el Metro sus puertas, por eso no avanzan”; otro pasajero señaló: “30 minutos en el retén La Paz, ¿qué sucede? De verdad esto es insostenible, a diario sus tiempos aumentan”; mientras que otro usuario escribió: “Nuevamente la Línea A con servicio pésimo y deficiente, más de ocho minutos esperando el arribo del tren en Guelatao”.

La respuesta del STC fue: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Lee también Niño aficionado del Metro es nombrado director por un día; se declara su seguidor número uno

En la Línea 3 también se reportaron detenciones prolongadas: “¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro? Detenida en M.A. Quevedo”, publicó un usuario; otra persona señaló: “Llevamos 10 minutos parados en Niños Héroes, dirección Universidad. ¿Qué pasa en Línea 3?”; una más agregó: “Casi 20 minutos detenidos en la estación Juárez, Línea 3 dirección Universidad. El personal no brinda información, no hay reporte de alguna situación. ¿Existe alguna sanción por los trabajadores que no realicen sus funciones correctamente?”.

En respuesta, el STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”.

En la Línea 7, las quejas se centraron en la falta de movimiento y las interrupciones del servicio: “¿Qué onda, Línea 7? Nos tienes parados y a media luz, tiene más de media hora que dijeron que estaban agilizando los trenes”, escribió un pasajero; otro mensaje indicó: “Buenos días, la Línea 7 dice cinco minutos y está detenida”.

El STC explicó: “Buen día, se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL