Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas A, 3 y 7, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea A, usuarios reportaron en X: “¿Qué pasa en la línea A? Está cerrada desde hace 15 minutos. No había tanta gente y se están haciendo aglomeraciones. Al rato van a decir que no cierra el Metro sus puertas, por eso no avanzan”; otro pasajero señaló: “30 minutos en el retén La Paz, ¿qué sucede? De verdad esto es insostenible, a diario sus tiempos aumentan”; mientras que otro usuario escribió: “Nuevamente la Línea A con servicio pésimo y deficiente, más de ocho minutos esperando el arribo del tren en Guelatao”.

La respuesta del STC fue: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

En la Línea 3 también se reportaron detenciones prolongadas: “¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro? Detenida en M.A. Quevedo”, publicó un usuario; otra persona señaló: “Llevamos 10 minutos parados en Niños Héroes, dirección Universidad. ¿Qué pasa en Línea 3?”; una más agregó: “Casi 20 minutos detenidos en la estación Juárez, Línea 3 dirección Universidad. El personal no brinda información, no hay reporte de alguna situación. ¿Existe alguna sanción por los trabajadores que no realicen sus funciones correctamente?”.

En respuesta, el STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”.

En la Línea 7, las quejas se centraron en la falta de movimiento y las interrupciones del servicio: “¿Qué onda, Línea 7? Nos tienes parados y a media luz, tiene más de media hora que dijeron que estaban agilizando los trenes”, escribió un pasajero; otro mensaje indicó: “Buenos días, la Línea 7 dice cinco minutos y está detenida”.

El STC explicó: “Buen día, se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”.

