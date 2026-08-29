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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro modificará su horario de servicio este domingo 30 de agosto con motivo de la XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México, para facilitar el traslado de los participantes del evento deportivo.
El Metro informó que las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán operaciones a partir de las 5:00 horas, es decir, dos horas antes del horario habitual de los domingos.
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Además, como parte del apoyo a los corredores, el Metro permitirá que los participantes del maratón ingresen gratuitamente al sistema.
Para hacer válido este beneficio, deberán mostrar el número que los acredita como maratonistas en los accesos de las líneas que tendrán apertura anticipada.
¿A qué hora abrirán las demás líneas del Metro?
El resto de la red mantendrá su horario habitual de los domingos, por lo que las Líneas 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B comenzarán a operar a las 7:00 horas.
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Durante la jornada dominical también estará disponible el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, por lo que los usuarios podrán realizar sus traslados con bicicleta bajo las condiciones establecidas por el organismo.
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