La mañana de este martes, autoridades escolares detectaron que un alumno de tercer grado de la primaria Bertha Von Glümer, ubicada en la colonia Santa Teresa, municipio de Huehuetoca, Estado de México, portaba una pistola.

Al percatarse de los hechos, profesores activaron los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad, minutos después el hecho fue controlado.

Elementos de la policía municipal acudieron al plantel para indagar la procedencia del arma de fuego. También llegaron paramédicos para verificar que nadie resultara lesionado. No hubo detonaciones.

De acuerdo con testigos, el menor de aproximadamente ocho años, sacó la pistola de entre sus útiles escolares.