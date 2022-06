Medios públicos deben mejorar ante crecimiento de contenido digital: experto

Metepec.- Ante la tendencia mundial que parece indicar que los medios digitales son los que más crecen, los medios públicos deben encontrar la vía para generar ingresos, ampliar sus audiencias y mejorar sus contenidos, dijo Rodrigo Jiménez Solomon, director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

Durante la inauguración del Primer Congreso de los Medios Públicos en la Era Digital, que se lleva a cabo en las instalaciones del sistema, en el municipio de Metepec, dijo que es el primer encuentro de este tipo que calificó como crucial para los medios, sobre todo en la segunda recta del siglo XXI, en que sólo en México hay 80 millones de personas con un celular inteligente, usando plataformas como Facebook, TikTok, WhatsApp y otras.

Afirmó que no hay pretextos para que éstos medios no se pongan al corriente en el mundo de la tecnología, por ello que "tomamos la importante decisión, para ver qué debemos hacer para insertarnos en el mundo de los medios digitales".

Crecimiento de plataformas

Afirmó que la tendencia parece indicar que dichas plataformas son los que más crecen y recordó que en México el 72% de la población sigue viendo la televisión, pero los medios deben concatenarse y lograr sistemas operativos de bajo costo, para ello llamó a directores y representantes de más de 35 medios públicos, presentes en este primer congreso, que además se transmite a través de las redes sociales, para que las audiencias y los directivos de sistemas de otras entidades "puedan aprovechar y aprender de la mano con nosotros los que debemos hacer para capitalizar y que sea de provecho para el sistema de medios públicos".

Por su parte, el presidente de la Red de Radiodifusoras Educativas, Jorge Cesar Gómez resaltó el interés por parte del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, pues se demuestra en las instalaciones del Sistema y calificó como alentador, ver cómo se le ha dado una inversión permanente de equipos para tener las necesidades actuales y garantizar que el medio subsista 35 años más.

Señaló que la red cuenta con más de 87 asociados nacionales e internacionales, más de 600 frecuencias, que llegan a ciudades con poco más de 94 millones de habitantes.

Dijo que los socios están comprometidos, igual que el sistema mexiquense, que se debe a la audiencia y que cumple los objetivos, ya que tiene una clara injerencia en la vida de las personas. Afirmó que los medios públicos tienen una gran responsabilidad y deben cumplirla, pero es importante abrirse a la discusión de la era digital, porque la audiencia será beneficiada al final.

Finalmente, Raymundo Balboa Cruz, jefe de la oficina de la Gubernatura reflexionó sobre los contrastes entre los medios públicos y privados, porque este último tiene una clara vocación social, y busca la promoción de la cultura, la educación, temas sociales. Además, que estos medios deben adentrarse a temas que no son atendidos por los privados porque no son atractivos, no generan audiencias, no son rentables; sin embargo, debe ser un instrumento de inclusión para audiencias más diversas.

"Tenemos recursos limitados, tenemos muy pocos recursos, si los privados los tienen nosotros más. Si los privados deben ser creativos para llegar a más audiencias, nosotros debemos de 100 veces más creativos con menos dinero", apuntó.

Señaló que la era digital ofrece oportunidades para mantener y fortalecer los contenidos de los medios públicos, que en los últimos 20 años ha multiplicado por 11 el número de audiencias, además que este año más de 60% de población latinoamericana usa plataformas como Facebook, WhatsApp, TikTok y otras.



