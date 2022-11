“Me valen madre sus abrazos del gobierno, lo que quiero es justicia”, familia de Mónica Citlalli Díaz durante su entierro

ECATEPEC.- Entre aplausos, música de mariachi y peticiones de justicia fue despedida Mónica Citlalli, la maestra de inglés hallada sin vida en la Autopista México-Cuernavaca, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Familiares y amigos la velaron en su domicilio de la Colonia El Salado, en el municipio de San Salvador Atenco y alrededor de las 14:00 horas de ayer su féretro fue llevado a una capilla del Fraccionamiento las Américas de Ecatepec, donde se realizó una misa de cuerpo presente.

Una hora más tarde, el féretro de color café fue trasladado cerca de seis kilómetros hasta el panteón particular Jardín Guadalupano en la Colonia Rinconada de Aragón, en este mismo municipio.

“Espero que el gobierno haga su trabajo que ponga seguridad, no me interesa, perdón por la palabra, pero me valen madre sus pinches abrazos del gobierno, yo lo que quiero es justicia, que hagan su trabajo y que agarren a los culpables”, dijo Miguel, hermano de la víctima.

Mónica Citlali desapareció el pasado 3 de noviembre cuando dijo que se dirigía a trabajar como maestra de inglés en la escuela Quick Learning. Seis días después, su cuerpo fue localizado envuelto en cobijas y bolsas en el kilómetro 40 de la Autopsita México-Cuernavaca.



