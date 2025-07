“Yo me siento vulnerada”, afirmó una capitalina, durante el primer foro sobre gentrificación en el Museo de la Ciudad de México, quien se pronunció sobre la restricción para no hacer uso de un inmueble para renta durante todo el año, pues advirtió que con esto se “restringen” otros derechos.

“Yo me siento vulnerada, y me siento vulnerada porque dentro de todas estas políticas nuevas que ustedes están tratando de implementar, están llevándome a darme un permiso, que no debería pedir permiso para trabajar solamente 185 días al año, quiero seguir comiendo los mismos días. Si ustedes me restringen el que yo pueda hacer uso de mi hábitat durante todo el año, es restringirme alimento, es restringirme cosas médicas”, aseveró.

Durante el foro, donde se dio el uso de la voz a 13 participantes del público, hubo voces de todo tipo, desde los que se quejaron por la regulación de las rentas en la CDMX, hasta quienes agradecieron a las autoridades por poner el tema sobre la mesa y permitir la participación de la ciudadanía.

En el primer foro sobre gentrificación se dio el uso de la voz a 13 participantes del público. Foto: Fernanda Zamora

Lety, quien es anfitriona y abrió las puertas de su departamento desde hace 12 años, consideró que no se tiene conocimiento de lo que son las plataformas de renta, tras la publicación del Bando Uno.

Ricardo López, vecino de la alcaldía Cuauhtémoc y microempresario turístico, pidió defender al turismo de la CDMX “así como defendemos al petróleo”.

“Decimos sí a la regulación, pero a la regulación en donde nos escuchen, en donde podamos participar, porque la aportación que hacemos es enorme. Entonces, por favor, no nos dejen fuera; les quiero decir algo fuerte y claro: si se implementa la regulación en términos del 50% de restricción, van a acabar con el turismo en la Ciudad de México, y eso tiene un impacto económico fuertísimo”, indicó.

“Yo sí considero vándalos los que mancharon mi colonia, los que destrozaron negocios, los que hicieron que mucha gente no tuviera empleo durante semanas, los que pusieron ‘fuera a los gringos’ en el Parque México”, aseveró otro de los participantes, quien manifestó su descontento ante las recientes movilizaciones contra la gentrificación en la CDMX en las que hubo disturbios.

En el foro hubo voces de todo tipo, desde los que se quejaron por la regulación de las rentas en la CDMX, hasta quienes agradecieron a las autoridades por poner el tema sobre la mesa y permitir la participación de la ciudadanía. Foto: Fernanda Zamora

Ante esto, el capitalino pidió no confundir a ciudadanos virtuosos con vándalos. Por otro lado, advirtió que “el cáncer de la ciudad es la falta de vivienda” y “no se cura un cáncer con té de manzanilla”, por ello, señaló que ante la enorme problemática se requiere una modernización del uso de suelo y discutir el tema del agua.

“Porque ¿Cómo vamos a repoblar las delegaciones centrales, que por cierto se despoblaron brutalmente después del terremoto del 85, si no hay agua? ¿Dónde está la discusión del agua que permite la creación de vivienda con los usos del suelo correctos?”, cuestionó.

