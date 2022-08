"Me pegaba y amenazaba con echarme a su perra": Mamá de Karla denunció a su hija antes de que la asesinara

Un mes antes de ser asesinada por su hija Karla Fernanda de 18 años, Paola acudió en repeteidas ocasiones a la Fiscalía capitalina para denunciarla por violencia familiar.

En la dependencia local la mujer detalló que su hija la agredía, le pegaba y amenzaba con echarle a su perra pitbull.

El periodista Carlos Jiménez mostró un extracto de la declaración que la mujer realizó en la Fiscalía capitalina contra su hija, donde revela el temor que sentía ante las amenazas de la joven.

"Antes sí sentía miedo de que mi hija me hiciera algo, me amenaza con echarme a la perra. No me dejaba ir a trabajar porque decía que me iba a ir a putear…(sic)”, se lee en la declaración mostrada.

La mujer relató que su hija temía que la llevaría al psiquiátrico.



LA MAMÁ de KARLA LE ADVIRTIÓ a @FiscaliaCDMX q SU HIJA QUERÍA MATARLA… y NO LA ESCUCHARON

Hace un mes Paola estuvo en la Fiscalía para Delitos Sexuales.

Ahí reveló q su hija la agredida, le pegaba y la amenazó con su Pitbull.

Pero no hicieron nada! Les cuento en @multimediostv pic.twitter.com/RZ3bVcbRnG — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 16, 2022

Vecinos reportaron olor fetido

Tiempo después Karla fue detendia por policías luego de ser encontrada al interior de su domicilio con los cuerpos sin vida de su mamá y su tío.

Presuntamente pasó varios días con los cadáveres de su mamá Paola y su tío Juan en su departamento localizado en la Unidad Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó luego que vecinos reportaron ante autoridades un fuerte olor proveniente del departamento donde Karla vivía, por lo que los policías ingresaron a la fuerza para encontrarse con la joven utilizando a su perro para impedir el ingreso de los uniformados.



DETENIDA por MATAR a SU MAMÁ, a SU TÍO… y PASAR DÍAS con sus CADÁVERES

Agentes de @SSC_CDMX sacaron así a Karla

En esa casa de @AlcaldiaAO estuvo con los cadáveres de su mamá y su tío.

Tenían días muertos

Presentaban golpes y mordidas de perro. Las imágenes en @multimediostv pic.twitter.com/gWdjcAA3Ku — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 12, 2022

