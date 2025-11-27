Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará un dispositivo de seguridad por la realización de los conciertos del Panteón Rococó, en el Estadio GNP, los días 27 y 28 de noviembre.
En el operativo participarán mil 165 oficiales, que se apoyarán de 40 vehículos, seis motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero del agrupamiento aéreo Cóndores.
También participarán ocho binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, los cuales realizarán revisiones en diversas áreas del recinto en la alcaldía Iztacalco.
Por su parte, 634 elementos de la Policía Bancaria e Industrial patrullarán al exterior e interior del estadio para prevenir la reventa.
Por su parte, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyarán en labores de vialidad y en los accesos vehiculares del foro, confirmó la SSC.
