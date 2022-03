A más de 7 años del Caso Narvarte, no hay avances en la investigación, dicen familiares de víctimas

Familiares de las víctimas del llamado “Caso Narvarte” acusan “desatención y protección” de la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a la otrora Procuraduría Capitalina, al acusar que no hay avances en la investigación pues ni siquiera han querido revelar el móvil del multihomicidio.

También mostraron una serie de videos en los que, según ellos, se observan otro vehículo que no es investigado por la Fiscalía Capitalina, dentro de esta unidad se observan dos personas más, que tampoco son investigados y dieron a conocer que en la carpeta de investigación existen al menos dos números telefónicos que nunca fueron analizados, por lo que ahora, toda esa información ya se “perdió”.

“Ya van más de siete años y no se ha avanzado en nada, no conocemos siquiera el móvil, tardamos años en tener acceso al expediente, se perdieron datos, información. Se habla de un cambio, pero no es así, todo sigue igual y no vamos a permitir que el asesinato de nuestros familiares quede impune”, dijo Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete, una de las víctimas de la masacre.



En 2015, en el departamento 401 del edificio marcado con el número 1909 en la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, ocurrió un multihomicidio que desató indignación en la Ciudad.

En ese lugar fueron asesinados la activista social Nadia Vera; Yesenia Quiroz, de 18 años; la colombiana Mile Virginia Martín; la empleada doméstica Alejandra Olivia Negrete Avilés, y el fotógrafo Rubén Espinosa.

