Más de 3 millones de autos dejaron de circular en Edomex por contingencia

Tlalnepantla.- Más de 3 millones de vehículos automotores dejaron de circular en el Estado de México durante los tres días de contingencia ambiental por ozono, informaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense.

El martes 3 de mayo dejaron de circular un millón 47 mil 690 vehículos al aplicarse el doble Hoy No Circula por la contingencia ambiental en el Estado de México, en la que se rebasaron los límites permitidos de contaminantes como el ozono, informaron autoridades estatales de Medio Ambiente .

El miércoles 4 de mayo un millón 36 mil 972 vehículos no pudieron circular y el 6 de mayo un millón 68 mil 794, lo que dio un total de 3 millones 126 mil 892 automotores emplacados en el estado de México que no pudieron circular en los tres días de contingencia ambiental al aplicarse el doble “Hoy No Circula”, informaron autoridades mexiquenses.



En una entidad donde conductores y automovilistas sólo verifican el 30% de los vehículos, los retos para el control de emisión de contaminantes aún es grande, pues de acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas en el Estado de México hay 9 millones 74 mil 791 unidades que integran el padrón vehicular; no obstante sólo verificaron 3 millones 126 mil 892 unidades en el segundo semestre del año pasado informaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.

Incluso el programa ambiental “Hoy No Circula” prácticamente solo aplica en los municipios metropolitanos del Valle de México aledaños a la Ciudad de México, aunque legalmente debe aplicarse en los 125 municipios del Estado de México, han reiterado autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.

La mayoría de los vehículos que son verificados en territorio mexiquense son de calcomanía “0” con más de un millón 950 mil unidades; le siguen los de engomado “1” con 859 mil; los de holograma “2” que verificaron el último semestre son 229 mil son 2; mientras que los “00” sumaron 87 mil, informaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente a solicitud de EL UNIVERSAL.

Lee también: Por oponerse a atraco, delincuentes matan a chofer de combi y dejan pasajero herido en Chimalhuacán

afcl/rmlgv