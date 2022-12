Martí Batres reporta saldo blanco ante la llegada de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

El Secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que hasta el momento no hay reportes de accidentes ni contratiempos en la Basílica de Guadalupe ante la llegada de miles de peregrinos.

Añadió que se esperan cerca de 10 millones de personas en el acumulado de estos días, hasta la mañana de este domingo habían arribado 2.4 millones de personas, y hoy por la mañana llegaron 700 mil personas.

Agregó: "No tenemos ningún reporte de accidentes y ningún contratiempo, no tenemos reportes de desmayos, y hasta el momento no hay temas que reportar de salud o extravíos u otros y estamos en coordinación las autoridades y la alcaldía Gustavo A. Madero", dijo en entrevista en el recinto católico.

Añadió que el sismo que se registró la mañana de este domingo no alteró el tema de las peregrinaciones, ya que incluso fue casi imperceptible.

Casa del Peregrino alberga mil personas

Mientras tanto, el alcalde Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, mencionó que hasta el momento la Casa del Peregrino alberga mil personas que están pernoctando. Mientras tanto, en el atrio de la Basílica hay cerca de 4 mil.

"La gente se queda en las calles, en el atrio, y en la Casa del Peregrino, ya que la gente está acostumbrada a preparar sus alimentos, llegar y preparar y salir, así como un número importante de autobuses", mencionó.

