En una ceremonia en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Chile, el jefe de Gobierno Martí Batres, nombró visitantes distinguidos y entregó las llaves de la Ciudad a los senadores chilenos María Isabel Allende Bussi y José Miguel Insulza Salinas.

En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario señaló que la relación política entre México y Chile se encuentra "en un momento excepcional", con los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, junto a otros líderes de la región, uniendo esfuerzos para dar impulso al bienestar y soberanía de América Latina.

El mandatario adelantó que durante septiembre y octubre se realizarán diversas actividades culturales en la CDMX, para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

"Desde el gobierno de la Ciudad de México nos sumamos respetuosamente por medio de un amplio ciclo de actividades culturales, académicas y políticas que se realizarán en los meses de septiembre y octubre", señaló.

A su vez, destacó su admiración y respeto al expresidente Salvador Allende, quien dijo, inspira sentimientos de amor fraterno universal y convoca a reflexiones ideológicas.

"Hoy "soplan vientos de esperanza": Martí Batres

Destacó que hoy "soplan vientos de esperanza" como en los tiempos del presidente Allende, pues se habla de un ciclo progresista latinoamericano.

"Salvador Allende fue un hombre vitoreado a su llegada a la Ciudad de México y su nombre aún se ve y se escucha en distintos rincones de nuestra capital; aquí por ejemplo, estuvo Salvador Allende, en el salón de Cabildos de este Palacio del Ayuntamiento, y aquí, en el otro patio, hay una exposición permanente; en su honor, fueron nombrados planteles de educación media superior, así como de educación básica, instituciones, organizaciones", dijo.

Beatriz Sánchez Muñoz, embajadora de la República de Chile en México, recordó las palabras del presidente Salvador Allende en 1972: "el crecimiento no basta si no está inspirado en atender primero las necesidades de las grandes mayorías, y no en la inagotable voluntad de consumo de los más acomodados".

A su vez, agradeció a México por las 50 actividades culturales que tendrán lugar en la Ciudad de México, para conmemorar este aniversario.

"Vamos a hacer de esta Ciudad de México una ciudad hermanada con Chile" señaló.

En su turno, la senadora María Isabel Allende Bussi, aseveró que México siempre ha sido un ejemplo de respeto en abrir las puertas a exiliados, no solo de Chile, sino de otros países.

En tanto, el senador José Miguel Insulza Salinas, resaltó que México es y seguirá siendo reconocido como el país que más apoyo brindó a Chile durante esa época.

La ceremonia concluyó con una presentación de la cantante Eugenia León.

