Martí Batres convoca a quienes mantienen bloqueo en Xochimilco a reunión para analizar propuestas

Debido a que aún sigue el bloqueo en el poblado de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, por obras de drenaje, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hizo un llamado a los inconformes a que se reúnan este día para conocer sus propuestas de las obras que encabeza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

"Hacemos una nueva propuesta a quienes se encuentran bloqueando la avenida Nuevo León, los convocamos a una reunión el día de hoy a realizarse a partir de las 16:00 horas para conocer, analizar, y valorar sus propuestas de las obras de drenaje y saneamiento así como el tratamiento de las aguas negras de la región pues tenemos amplia dispocisión para evaluar otras alternativas para el manejo del drenaje que a juiy de quienes mantienen la protesta no afecten al pueblo de San Gregorio", dijo en conferencia.



Añadió que la reunión podría ser en la Comisión de Derechos Humanos o en la Secretaría de Gobierno.

Detalló que el pasado sábado se hizo una consulta para seguir con las obras, pero fue rechazada por los inconformes a las obras, pese que desde el 2020 ya se había anunciado que iban a comenzar.

No obstante, como muestra de voluntad del gobierno local se encuentran suspendidas las obras de drenaje y como expresión de que "no se impondrá ninguna obra por la fuerza de que no se realizará ninguna obra en la que no esté de acuerdo el pueblo".

"En ese lugar no hay maquinaria, no hay trabajadores, no hay labores para continuar con tales trabajos, las obras están suspendidas, en tanto continúa el diálogo, y se siguen analizando alternativas. El Gobierno de la Ciudad está en la tónica de continuar el diálogo y buscar salidas al conflicto en San Gregorio Atlapulco", señaló.

