La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 11 de abril se tiene prevista una protesta de la Coalición por la Libertad a las 11 horas en la Embajada de la República de Cuba, en Polanco. Exigen la expulsión de diplomáticos del Gobieno Cubano, así como transparencia sobre los recursos que el Gobierno de México otorga a Cuba.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

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La Asociación de Mujeres Islámicas se manifestará a las 13:30 horas en la Embajada de Irán, en la colonia Lomas Altas. Realizarán el encuentro fraterno "Por la sangre derramada de los mártires", en memoria de las victimas en Irán, especialmente de las 160 niñas que fallecieron tras el impacto de un misil en una escuela primaria.

El grupo Acuerdo Basado en Plantas Ciudad de México realizará una manifestación en contra del derrame de petróleo en el Golfo de México, a las 13:30 horas, en el Monumento a la Revolución.

El grupo Cannabis Regulación Revolución MX realizará el conversatorio "Yerba", para discutir en torno a los diversos usos del cannabis. El evento comenzará a las 16:20 horas, en el parque Francisco Primo de Verdad, en el Centro Histórico.

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El Grupo Unión de la Juventud Revolucionaria se reunirá a las 17 horas en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Centro Histórico. Van a construir el Campamento Antifascista y Antiimperialista en la Ciudad de México.

El grupo Dolphin México realizará una manifestación a las 18 horas en el Hotel Hyatt Regency México City, de avenida Insurgentes Sur. Exigen el cierre definitivo del delfinario ubicado en la sucursal de Cancún y un alto a la explotación y al cautiverio de delfines en este lugar.

La Federación de Jóvenes Comunistas de México se reunirá a lo largo del día en la sede de la Alianza de Tranviarios de México, en la colonia Doctores. Realizarán el IV Congreso Nacional de la Juventud Comunista, en el cual se evaluará el desarrollo de la lucha de clases a nivel internacional.

El grupo Liberum llevará a cabo una campaña informativa simbólica a lo largo del día, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, para sensibilizar y generar conciencia er la Sociedad sobre el trato ético hacia los animales destinados al consumo humano.

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