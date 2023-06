Diversos colectivos e integrantes de la sociedad civil, se dieron cita este mediodía en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para exigir el respeto a los derechos de los animales de compañía. Ataviados con alguna vestimenta en color naranja y sin mascotas -pues el calor, dicen, les afecta- el contingente caminó sobre Av. Reforma.





FOTO: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL/

Con pancartas en las que se lee: "No al maltrato animal", "Derechos igualitarios para ellos", "Respeto a la vida de ellos", los protectores de animales también exigieron mejores leyes para todos los "seres sintientes" y también concientizar a jóvenes y niños para no maltratar a cualquier ser vivo.

FOTO: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL/

"Perritos no saben nada más que dar amor"

"Ahora gracias a las redes nos damos cuenta que el maltrato es constante y eso debe parar, el hecho que ellos no tengan voz, no quiere decir que no tengan derechos. Los perritos, por ejemplo, no saben dar otra cosa más que amor y como le pagamos nosotros, asentándose a ollas de aceite hirviendo o matándolos a golpes", explicó Beatriz, una de las organizadoras de la marcha.





FOTO: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL/

Conforme avanzaba el continente, se unen familias enteras que también luchan por defender los derechos de los animales de compañía.





FOTO: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL/