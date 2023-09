Las protestas de trabajadores del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por el aumento salarial se mantuvieron este lunes, en la sede central y no han logrado un acuerdo con las autoridades judiciales.

De hecho, en medio del cierre a los accesos a tribunales, el presidente del Poder Judicial de la CDMX, el magistrado presidente, Rafael Guerra, salió para platicar con los inconformes y los conminó a reintegrarse a sus tareas y les garantizó el incremento a su salario.

Pero la respuesta fue negativa y los inconformes rechazaron retornar a las labores.

“Aquí la base trabajadora, nosotros, no aceptamos ese 3.5% que él firmó a la par con Diego Valadez Medina. Él mismo mencionó que no nos preocupáramos la base trabajadora porque iba a haber días inhábiles, no iba a haber amenazas, no iba a hacer actas administras, que no nos preocupáramos. Y ante esa versión que él manifestó, pues nosotros vamos a continuar hasta que nos de una respuesta” señaló Kikey Loo, trabajadora del Poder Judicial. Sin embargo hubo personal que sí regreso a laborar.