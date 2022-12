Mantienen bloqueos en Xochimilco

Cinco días de protesta y caos en los alrededores de la alcaldía Xochimilco porque “les quieren quitar el agua”, no molestan a los habitantes, aunque salir o entrar de la demarcación les tome hasta una hora, o el acercarse a una estación de Metro, Tren Ligero o cualquier otro medio de transporte les lleve más de media hora caminando, pues dicen, la lucha lo merece.

“No me importa caminar o si la gente de otro lado se molesta por el tráfico, ellos no son de aquí, no les interesa lo que pase, pero a nosotros sí, lo que está en riesgo es nuestro futuro, la de nuestros hijos y la herencia que podamos dejar y que lo sepan, no vamos a dejar que nos quiten, que nos roben el agua”, advirtió Mariela, a quien le tomó una hora llegar a su trabajo desde la frontera con Xochimilco y Milpa Alta, por el cierre de las avenidas Nuevo León y México desde la noche del jueves.

En la zona, los habitantes de San Gregorio Atlapulco se mantienen en resistencia y aún con el sabor amargo del enfrentamiento con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el fin de semana.

Aunque ya se enteraron de la baja de algunos mandos de la corporación, piden la renuncia de todos los funcionarios de la alcaldía Xochimilco, pues dicen, el edil José Carlos Acosta ni siquiera se ha dignado a vistarlos.

“Queremos que venga la jefa de Gobierno ahora que andan en campaña y visitando todo el país, según ella ofreciendo ayuda, pero aquí en su propia Ciudad tiene un problema grande y ni viene.

“Al alcalde le decimos que renuncie, ni siquiera se ha venido a parar y eso que él gobierna, funcionarios no queremos, mejor nosotros gobernamos y defendemos lo que nos interesa”, dijo Margarito, otro habitante.

Los afectados explican que el problema se derivó luego de que descubrieran unas construcciones que se realizan en el sector, una serie de tomas de drenaje que atraviesan gran parte del pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Para eso se abrió el pavimento y se introdujeron tubos en color negro que tienen una franja azul, por lo que especularon que esas tomas son para transportar agua potable y no se trata de un drenaje, como lo han explicado las autoridades capitalinas.

Ante esta situación, los afectados dieron a conocer que sostienen diversas mesas de diálogo con las autoridades del gobierno local: “Lo que queremos es que nos expliquen bien lo que están haciendo, porque aquí no le preguntaron a nadie, no hicieron consultas ni nada de eso, no queremos que nos roben el agua”.