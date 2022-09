Maldita Vecindad le pone un toque de rock y ska al Grito de Independencia en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Noche mágica en Ecatepec. Noche de Grito de Independencia. Noche de paz y baile. Noche de pachucos. Noche de rock y ska con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.

Con una explanada principal atiborrada, más de 10 mil personas se concentraron para mover el esqueleto a ritmo de calipso, mambo y guaguanco, como El Tieso y La Negra Soledad.

Previo al Grito del 15 de septiembre que dará el alcalde morenista, Fernando Vilchis, la banda mexicana deleitó con sus éxitos de más de 35 años de trayectoria musical al público ecatepense que cantó, celebró y bailó todos sus rolas.

En esta que es la noche más mexicana de todas, Roco, el cantante de La Maldita, pidió que no se derrame una gota más de sangre de ningún mexicano. “¡No más violencia en el mundo, no más sangre, no más manipulación en los medios, no más represión!”, gritó en el escenario.

También, dedicó su presentación a todas las mujeres y a los hombres mientras brincaba al ritmo de ska.

“Don palabras” estuvo también en el municipio más poblado del Estado de México. “Vive esta historia en cada barrio, por la calle de Vieira, viene ya Don Palabras, recitando poesía, viene canta que canta…”.

Se congregan en Toluca más de 2 mil asistentes para festejos patrios

Más de 2 mil personas asistieron a la explanada de la delegación de San Mateo Oxtotitlán, en donde el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, encabezó el tradicional Grito del Aniversario CCXII de la Independencia de México.

En punto de las 20:00 horas, un contingente integrado por la Banda de Guerra del Ayuntamiento y por miembros del Comisariado Ejidal y delegados de la zona marcharon por las calles hasta el edificio de la delegación y entregaron el lábaro patrio al alcalde quien, acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Viridiana Rodríguez Rico.

Al lugar también llegaron los integrantes del Cabildo, tocó la campana e hizo ondear la bandera nacional para recordar a los héroes que lucharon por nuestra libertad.

Al grito de ¡Viva México!, la gente respondió llena de emoción, para después dar paso a la fiesta popular, donde las familias pudieron presenciar el espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo ante los ojos de chicos y grandes, que dieron entrada a muchas sorpresas preparadas para ellos.

Esta tarde, el Presidente Municipal también asistió a la verbena mexicana realizada en la delegación Independencia, como lo comprometió hace un año a los vecinos, quienes conmemoran especialmente está fecha.

Previamente, el alcalde arribó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Diablito y realizó la Conmutación del Arresto por Amonestación, en la que luego de firmar el libro de liberación de infractores, el Presidente Municipal abrió las puertas para la liberación de ocho detenidos por faltas administrativas y otras infracciones al Bando Municipal vigente, que no implican acción penal.

Lo anterior para recordar al cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, liberó a los presos para que se unieran al movimiento insurgente, con el fin de ganar más seguidores para la causa independentista.



Con información de Claudia González

