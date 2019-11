Los enemigos de García Harfuch

Todo indica que el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, tiene dos enemigos que vencer: los grupos criminales que operan en la Ciudad y los no menos peligrosos funcionarios capitalinos quienes, al parecer, no acaban de digerir su llegada al cargo. De esa manera explican el hecho de que hayan circulado la versión de que el decomiso de drogas y armas en el operativo de Peralvillo 33, en Tepito, habían desaparecido —por cierto, que deben estar bajo la custodia de la procuraduría capitalina—. Sin mayores detalles, en el equipo de la SSC se dijo que esa versión es falsa. En cualquier caso, tanto si la droga desapareció y alguien cercano al gobierno balconeó el hecho, como si promovió una información falsa, se trata de un personaje que no aprecia mucho a don Omar.

A marchas forzadas, el primer fiscal de la Ciudad de México

Si bien todo apunta para que Ernestina Godoy, actual procuradora capitalina, pueda convertirse en la primera fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, los que tendrán harto trabajo y casi casi a marchas forzadas, son los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, que ya abrieron la convocatoria para que los interesados se registren hasta el próximo 12 de noviembre. De ahí sigue el proceso de entrevistas y evaluación de los currículos y en un mes, pues el 15 de diciembre debe estar aprobado por el pleno del Congreso el nombramiento por mandato de la Constitución local. En Donceles, en la comisión que preside el diputado local de Morena, Eduardo Santillán, dicen que sí les dará tiempo y todo saldrá conforme a lo establecido.

Llevan petición con AMLO

El conflicto por la instalación de una base para la Guardia Nacional en el parque La Pila, en Metepec, al parecer no se detiene y, por el contrario, ayer escaló. Nos cuentan que los vecinos que se oponen a que haya este tipo de instalaciones en el 10% del terreno ayer intentaron entrar a Palacio Nacional para, en la conferencia mañanera, exponerle el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no lograron su cometido, pero su expediente fue recibido por personal de la Presidencia. Lo que dicen los opositores a ese proyecto es que tienen el respaldo del diputado federal de Morena, Javier Hernández, y ya promovieron un amparo para impedir el acto jurídico; este caso sigue siendo una encrucijada para la alcaldesa morenista Gabriela Gamboa.

Piden limpieza política de Morena en Edomex

Nos platican que el coordinador de los diputados mexiquenses de Morena en el Congreso y también consejero estatal del partido, Maurilio Hernández, consideró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre revocar las elecciones de consejeros del domingo pasado es la oportunidad para reflexionar lo que ocurre al interior del instituto político. Y es que en la entidad se suspendieron 14 de las asambleas, que son más de 30%, y la mayoría por violencia entre los militantes y porque hubo quienes ni siquiera se encontraron en el padrón. Don Maurilio aseveró que más allá de sólo limpiar el padrón, es necesario hacer una limpieza política, es decir, sacar lo que no pertenece a Morena. ¿A quién se referirá?