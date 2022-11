Para los 852 mil 929 adultos mayores que deberán obtener su tarjeta de Bienestar hay pasos que no deben realizar.



Por ejemplo, no deben entregar la tarjeta bancaria donde perciben su pensión.



Las autoridades de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México recomendaron que se guarde por tres razones:

Cuenta con Saldo

Se seguirá recibiendo la pensión del trabajo

Es una cuenta personal



La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, por cuestiones técnicas, el pago en la nueva tarjeta se depositará al siguiente bimestre de su trámite, por lo que recomendó que quienes tengan una tarjeta de otros bancos la conserven pues seguirá siendo válida.



“`¿Debo guardar mi tarjeta anterior?´ La respuesta es sí, que no la entregan, no nos la tienen que entregar porque –como aquí lo dijimos–, son tarjetas de distintos bancos y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta y ese es su recurso.



“No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar, esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo. Y algunos de ellos reciben ahí su pensión del ISSSTE o del IMSS y esa tarjeta nos la dieron para que les depositáramos la pensión del Bienestar, por eso no deben de entregarla porque ellos la seguirán utilizando”, precisó.



Los beneficiarios de este Programa que requieran aclarar dudas, añadió, tendrán a su disposición la página electrónica www.gob.mx/bienestar, al tiempo que recibirán una visita domiciliaria aproximadamente ocho días antes de la fecha de entrega que les corresponda.



