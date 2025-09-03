El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó esta mañana que la Línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones en ambas direcciones, con circulación continua de trenes.

A través de sus redes sociales, el organismo recomendó a los usuarios tomar previsiones para sus traslados, luego de que el servicio se normalizara tras las afectaciones registradas la noche del martes por las fuertes lluvias en la zona.

Lee también Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

Durante la contingencia, el Metro operó de manera provisional únicamente entre las estaciones Canal de San Juan y La Paz, en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores para restablecer la operación completa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL