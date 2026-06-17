Cuautitlán Izcalli, Méx.— La empresa Aleatica, operadora del Circuito Exterior Mexiquense, inició labores de limpieza en el cárcamo ubicado en la colonia Valle de las Flores, el cual se desbordó tres veces en una semana y provocó inundaciones en la vialidad y afectaciones en alrededor de 40 casas. El gobierno local sostuvo que no hubo labores de mantenimiento previo de desazolve.

“Se mantienen desplegadas brigadas de atención preventiva y correctiva que realizan labores permanentes de limpieza, desazolve y monitoreo en los puntos con mayores afectaciones”, indicó Aleatica en un comunicado, luego de que pobladores de Valle de las Flores bloquearon por varias horas la autopista de cuota, el pasado lunes por la noche.

Además de explicar que implementaron equipos de bombeo para restablecer las condiciones de la vialidad en el menor tiempo posible, Aleatica manifestó que la problemática hidráulica rebasa el ámbito de la autopista y aseguró que mantienen coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales.

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano, mencionó en conferencia de prensa que hubo una reunión el 9 de junio con representantes de la empresa donde se delinearon acciones para el mantenimiento.

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