Lía Limón llama a autoridades a dar con feminicida de Vania, hallada en domicilio de Álvaro Obregón

La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón pidió a los elementos policiales adscritos a su demarcación, que se aboquen a la búsqueda del presunto feminicida de Vania hallada al interior de un domicilio el domingo pasado.

A través de un video, la edil pidió que entre las autoridades capitalinas y locales se trabaje para dar con el responsable del feminicidio, presuntamente la expareja de Vania de 21 años.

“Ustedes saben que no es la alcaldía la que investiga, pero si es la alcaldía la que se tiene que sumar a esa voz de exigencia de los vecinos”, dijo.



Me uno al grito de #JusticiaparaVania porque nos falta una, por eso las acompaño, exijo justicia y pido que se capture y castigue al culpable. Como alcaldesa seguiré luchando desde mi trinchera y no descansaré hasta que no nos falte ninguna. pic.twitter.com/VrFqEpnRpZ

— Lía Limón García (@lialimon) March 29, 2022