Lía Limón encabeza reapertura de la estancia infantil "Karel"

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón encabezó la reapertura de la Estancia Infantil "Karel", en la que estuvo acompañada por maestras y alumnos.

"Cuando quitaron las estancias infantiles para mí fue algo muy fuerte, me sentía moralmente mal porque ya no podía seguir con el encargo que me dejó mi hija, hoy voy a lograr darles todo el amor y cariño", refirió la maestra María Del Socorro Chong López, responsable de dicha Estancia, al inaugurar se nuevo este espacio en memoria de su hija.

Lía Limón afirmó que como parte de sus compromisos con la niñez de Álvaro Obregón, se llevó a cabo la reapertura de una estancia más en la demarcación, y aseguró que defenderá la permanencia de estos lugares a “capa y espada”.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que la lógica y el sentido de este programa es que los niños y niñas, que son lo más preciado de las mamás y los papás, estén bien cuidados, en espacios seguros.

"A las responsables no sólo las defiendo, las admiro porque están capacitadas, porque tienen mucha experiencia. Poder regresar el programa, aunque sea en este cachito que es Álvaro Obregón, es una alegría. Poco a poco se regresarán una a una hasta volver a atender a los 330 mil niños de todo el país", reafirmó Lía Limón.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que el programa lo está dejando en manos de quienes ya lo operaban, porque son garantía del buen funcionamiento, del cumplimiento en materia de capacitación y de la calidad en la atención que brindan en la primera infancia.



