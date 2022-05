Levantan contingencia con riesgo de reactivarla; piden evitar el auto

Luego de 51 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono. No obstante, se prevé que hoy “prevalecerán condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes”, cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, temperatura máxima de 29 grados y alta radiación solar.

Por ello, “se invita a la población en general a que evite, en la medida de lo posible, el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones y minimizar el riesgo de que el jueves 5 de mayo se alcancen nuevamente niveles de mala a muy mala calidad del aire”.

La Fase 1 de contingencia ambiental fue decretada a las 17:00 horas del lunes 2 de mayo al alcanzar concentraciones por ozono superiores a los 155 partes por billón (ppb); a las 20:00 horas de ayer fue levantada la restricción vehicular, por lo que el programa Hoy No Circula opera con normalidad este jueves.

Expertos en medio ambiente consideraron que la radiación solar y sistemas de presión atmosférica han causado la acumulación de contaminantes en la Zona Metropolitana Valle de México (ZMVM), pero que a esto se suma polución que genera la refinería de Tula, Hidalgo, el uso del automóvil, de aerosoles y fugas de tanques de gas.

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Ricardo Torres, explicó que debido a que seguirán los sistemas de alta presión y altas temperaturas en lo que resta de mayo prevé días “difíciles” para el Valle de México, y aunque haya doble Hoy No Circula, no disminuye los contaminantes ya que es un tema climatológico por la temporada de ozono.

“Si bien en días anteriores no hubo contingencia, hemos estado rebasando la norma de la calidad del aire, y afortunadamente los vientos han disminuido la acumulación del aire, pero si no es así vamos a tener más contingencias, no es un buen augurio”, explicó a EL UNIVERSAL.

Mencionó que a la refinería Miguel Hidalgo de Tula se le pide reducir sus operaciones, pero tienen un impacto “marginal” ya que no cambian el daño que puedan generar en la ZMVM.

Para el especialista en temas ambientales, Enrique Castelán, el proceso de contaminación que perdura en estos momentos es producto del consumo de combustibles fósiles, la alta radiación de la temporada y de la actividad de la refinería.