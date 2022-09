Legislador busca exhibir a comisiones poco productivas del Congreso capitalino

El coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, adelantó que buscará exhibir a las comisiones poco productivas dentro del órgano legislativo local.

Para ello, propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que cada mes los presidentes de comisiones rindan un informe sobre el trabajo, iniciativas y puntos de acuerdo que se les han turnado y han dictaminado.

“Que se presente un informe mensual de la eficiencia y el rendimiento de cada una de las comisiones en función del número de puntos de acuerdo y de iniciativas que tiene”, abundó.

Y añadió: “Aunque la norma prevé que después de cierto tiempo que no lo atienden pudiera ser redireccionada, pues vamos a hacer un uso más estricto de ese recurso para que quien no se ponga las pilas y no lo termine, pues, aparte de que se pase a otra comisión, que se exhiba que el diputado no está cumpliendo su función”.

Precisó que hay muchas iniciativas importantes, atractivas e interesantes en comisiones, pero que, por algún cálculo político o falta de integración de elementos técnicos y sociales, se van quedando y agudizando el rezago legislativo.

“No hay una sanción para los presidentes de las comisiones que desafortunadamente no dictaminan. Nuestra comisión aspira a tener el 100% de las iniciativas que nos han turnado dictaminadas, e iniciamos el periodo sin ninguna iniciativa por dictaminar. Vamos a invitar con el ejemplo a que nos pongamos a trabajar y haya una obligación muy puntual y estricta en el tiempo para que podamos atender las propuestas”, destacó Lobo.



Resultados del órgano legislativo

Con un corte al 31 de mayo de 2022, fecha en que concluyó el primer año de Legislatura, Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino detalló que se habían presentado 954 iniciativas y 864 puntos de acuerdo.

Del total iniciativas presentadas, únicamente se habían discutido en comisiones 126; es decir, que existe un rezago muy importante en el trabajo legislativo.

Las comisiones que presentaban cero dictámenes aprobadas eran: Atención a Víctimas, Desarrollo Metropolitano, Hacienda, Ordenamiento Territorial, Personas Migrantes Originarias, Planeación del Desarrollo y Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

De igual forma, se encuentran en la lista por haber dictaminado cero iniciativas, las comisiones de Reconstrucción, Notarial, Rendición de Cuentas, Salud y Transparencia y Combate a la Corrupción.

Cabe destacar, que durante las últimas semanas, algunas comisiones como la de Salud y la Notarial ya se pusieron a trabajar para aprobar diversos dictámenes.

