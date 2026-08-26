La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó la convocatoria para la consulta pública del Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), un instrumento que busca orientar el desarrollo urbano y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno de esa área.

Dicho programa incluye a las 16 alcaldías de la Ciudad, así como 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos. Además de coordinar los órdenes de gobierno para atender temas como la movilidad, vivienda, infraestructura, medio ambiente y crecimiento urbano.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, las personas podrán presentar opiniones, observaciones y propuestas sobre el proyecto mediante foros, conversatorios, espacios de diálogo, entre otros.

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