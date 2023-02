"La pandemia está controlada", asegura Claudia Sheinbaum

A tres años del primer caso confirmado de Covid-19 en la Ciudad de México, la pandemia está controlada, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, precisó que fueron años muy difíciles, pero ahora no hay incremento en las hospitalizaciones, a pesar de que continúan los contagios.

“Al día de hoy está, no sé cuál sea el término epidemiológico, no sé si vaya a decir alguna palabra que no corresponda a la epidemiología, pero yo diría que está controlado: no hay incremento en hospitalizaciones, sí llega a haber contagios, pero los contagios se llega a las entidades de salud, inclusive hay otros medicamentos que tiene disponible el sector salud”, dijo.

Cabe recordar que fue el 28 de febrero de 2020 cuando se detectó el primer caso confirmado de Covid-19 en la Ciudad, que también fue uno de los primeros a nivel nacional.



