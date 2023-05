La alcaldía Benito Juárez descartó que los altos indices de seguridad en la zona se deban al trabajo de la Fiscalía capitalina, tal y como lo aseguró esta tarde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina sostuvo que hay mucha farsa en la alcaldía Benito Juaréz, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues aseguran que la atribución de la seguridad corresponde al alcalde y, al mismo tiempo, critican a la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, pero “si no fuera por la fiscal general de justicia y su trabajo para pacificar y disminuir los índices delictivos, Benito Juárez no tendría los indicadores que tiene. Que, por cierto, además su reducción no es tan grande como en otras alcaldías”,

Ante esto, la alcaldía sostuvo que esta afirmación es falsa, y que la seguridad en Benito Juárez es resultado de un modelo de policía civil de proximidad, que ha acumulado cinco años de experiencia, bajo el concepto “Blindar Benito Juárez”, basado en la cercanía con los ciudadanos.

“A ello se suma un esfuerzo de coordinación permanente con las áreas de seguridad del gobierno de la capital del país. Es lamentable que un tema de la relevancia como la seguridad ciudadana se vuelva materia de la narrativa electoral que impregna cada día más las declaraciones y la actuación de la Jefa de Gobierno”, precisó la demarcación.

La alcaldía Benito Juárez y Santiago Taboada reiteraron su amplia disposición para establecer un intercambio de experiencias en favor de que el éxito alcanzado en este rubro por “Blindar Benito Juárez” se siga extendiendo al resto de las alcaldías de la Ciudad de México.