La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el tercer informe “Causa-Raíz” del accidente de la línea 12 del Metro de la empresa DNV se hará público pese a haber presentado un juicio civil, el cual incluirá las respuestas que le dieron a la empresa.

Lo anterior se debe a la publicación internacional del diario El País, donde se hace énfasis que en el tercer reporte de DNV hay responsabilidades sobre el mantenimiento de la Línea Dorada.

Al respecto, la mandataria capitalina defendió que las bitácoras del mantenimiento que brindó su administración a la Línea 12 son públicas, por lo que harán público también dicho documento, pero con las observaciones de la administración local.

“No se pagó el último reporte, no se ha pagado y precisamente se está haciendo una rescisión de contrato. Nosotros estamos muy tranquilos y seguros de lo que hemos hecho y de lo que se ha estado haciendo, pero es importante que no sea a través de una filtración porque una vez más violaron el contrato de confidencialidad”.



Sheinbaum agregó que “entonces hemos preguntado a los abogados si lo podemos hacer aún cuando estemos en este juicio y nos han dicho que es posible hacerlo, dado que ya está público. Preferimos hacerlo así, lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo públicamente, para que se conozcan todas las respuestas, una a una, que se le dieron a la empresa”, señaló.

A pregunta expresa sobre cuándo se hará la difusión del documento, Sheinbaum señaló que será en estos días, ya que lo están revisando los abogados por la demanda que interpusieron, y aclaró que a la empresa noruega se le entregaron las bitácoras de mantenimiento.

“En el contrato está establecido que había un Comité Técnico que le iba dar seguimiento a los reportes que se le entregaban, entonces entregan un reporte y no cumple con las especificaciones del contrato, incluso se hacen ampliaciones porque no se cumple con la metodología y hasta que ellos finalmente entregan y se hace un documento formal de porque ellos no están cumpliendo con la metodología, pero ellos no aceptan y se les hace otro documento con más detalle técnico profundo que su propia metodología no se está cumpliendo”.

La mandataria local reiteró que el informe entregado por DNV cuenta con un “sesgo político, así como el conflicto de interés” por el apoderado legal que participó en un litigio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012.

“(…) Evidentemente hay un sesgo político en lo que están haciendo, no es algo técnico por eso hay un sesgo político, por esta razón desde que entregaron el último reporte el Gobierno de la Ciudad, mediante un grupo técnico, pues estuvieron contestando de que no están cumpliendo metodológicamente con lo que se comprometieron en el contrato y ni si quiera cumplen en el tercer reporte”, comentó en conferencia de prensa.

EL UNIVERSAL dio a conocer que Bernardo Gómez, ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco e integrante del Comité Técnico Asesor de la Línea 12, dijo que la inclusión del mantenimiento de la Línea Dorada como parte de las causas del colapso, en el tercer informe de DNV, distrae la atención de lo realmente importante y no permite ver con claridad lo que se tiene que corregir, además, dijo, observó una prisa para llegar a ciertas conclusiones.

El especialista, quien declaró a título personal, indicó que la compañía noruega colocó el tema del mantenimiento como causa del colapso en el tercer informe a la par de las señaladas en los primeros reportes, como fueron las fallas en el proceso constructivo.

“Aquí el distraer la atención sobre el mantenimiento o al considerar al mantenimiento como una causa igual de importante que los otros tres aspectos, pues desde mi punto de vista, nos quita perspectiva sobre lo realmente importante y no nos permite ver con claridad aquello que tenemos que corregir.

ardm/rmlgv