Por medio de un video publicado en redes sociales Valeria Ávila, la presunta esposa de Ken Omar, quien recientemente fue reaprehendido por atropellar al señor Claudio Mendoza, vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, pidió disculpas y aseguró que su esposo es una buena persona.

La mujer grabó un video de más de 12 minutos para desmentir los dichos que han circulado sobre su esposo y aclaró que no pretende fomentar el odio. Afirmó que no son ricos, que no han sobornado y tampoco se han burlado de la víctima.

“Mi nombre es Valeria Ávila soy la esposa de Ken Omar, mi esposo es el hombre que atropelló al señor Claudio Mendoza. Somos una familia que se despierta temprano todos los días para trabajar, nosotros también somos comerciantes, sabemos lo que es trabajar día a día”, dijo en su video.

"El peor error de su vida"

Explicó que ha recibido amenazas desde, el que aseguró, “es el peor error” que su esposo cometió.

“Lo bueno o mucho que hemos logrado ha sido con base en esfuerzo y trabajo. Tratamos de darle el mejor ejemplo a nuestra hija, Si en mis manos estuviera regresaría el tiempo”.

Valeria Ávila aseguró que Ken Omar “es una buena persona, que se que muchos de ustedes no lo creen y se cumple la regla, no importa si haces 9 cosas buenas la gente siempre te va a juzgar por la única cosa mala que hayas hecho”.

Para Ávila su esposo no es un asesino “él no sale todos los días con la mentalidad de atropellar a una persona, mi esposo perdió el control del vehículo y si cometió el peor error de su vida, y de nuestra vida, así como de la vida del señor”, además dijo que su esposo jamás tuvo la intención de escapar y también está muy triste por la situación.

No se han burlado de la víctima

Raziel estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM hijo de Claudio, aseguró a EL UNIVERSAL que ni el conductor identificado ni su familia se acercaron a nosotros a pedir disculpas o para pagar el daño, “al contrario, se burlaron de nosotros (de él) por ser tamalero”.

Sin embargo Valeria Ávila aseguró que en ningún momento su suegra, quien aparentemente fue la que se burló de ellos, estuvo en el Ministerio Público.

Además también dijo que su familia continúa pagando su casa y el automóvil involucrado en el siniestro por lo que no tiene los recursos para pagar sobornos o haberle ofrecido 200 mil pesos por la vida del señor Claudio.

Afirma no tener vínculos con políticos

Valeria confirmó que la aseguradora es la responsable de realizar las diligencias para poder pagar la reparación del daño.

“Estamos muy tristes, estoy para apoyar a mi esposo, porque lo amo, y lo conozco perfectamente que está triste. Queremos extender una disculpa enorme a la familia del señor Claudio Mendoza, es un tema que consume, que se ha salido de nuestras manos, lo sentimos mucho y a nombre de mi familia”, suplicó.

Finalmente mostró fotos de su esposo para demostrar que no es el mismo hombre que sale en las fotos con la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fisco.

Acusa violación de derechos en detención

Valeria aseveró que dos niñas, una de 2 años y otra de 5 años, fueron encañonadas durante la detención de Ken Omar, el pasado 31 de diciembre.

Esperamos que encuentren paz en sus corazones y que nosotros también podamos encontrarla”, dijo para finalizar su video.



