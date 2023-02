Jucopo del Congreso CDMX se quedó sin líder: Federico Döring

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) se quedó sin líder, confirmó el diputado local del PAN Federico Döring, quien hasta ayer fungía como presidente.

Hace unas semanas, se llegó a un acuerdo para que el panista, en su carácter de vicecoordinador de la bancada, asumiera la Jucopo, cargo que dejó acéfalo Christian Von cuando se le giró una orden de aprehensión en su contra, pero este acuerdo terminó el 15 de febrero.

Por lo tanto, y a pregunta expresa de si al día de hoy hay alguien quien dirija la Junta, Federico Döring respondió que “al día de hoy, no”.



En este sentido, indicó que los tiempos del Congreso no son necesariamente los tiempos del partido, por lo que cuando el PAN tenga una definición, se dará a conocer.

“El acuerdo se venció ayer, por eso decía yo que los tiempos del Congreso no son los tiempos de los partidos, yo participé ayer, porque aún podía participar formalmente, en la reunión de la Conferencia, no pasa absolutamente nada si en la reunión de la Conferencia del lunes no hay alguien quien encabece la Jucopo, yo sigo siendo el vicecoordinador del Grupo Parlamentario, lo seguiré siendo el lunes, la Conferencia no requiere que la encabecé el presidente de la Junta, sino el presidente de la Mesa Directiva”, indicó.

En este sentido, precisó que “esperaría” que la próxima semana ya haya coordinador y vicecoordinador del PAN, “lo único que te puedo decir es que los tiempos del Congreso no son los tiempos de los partidos. Yo tengo que aceptar los tiempos del Congreso y respetarlos, pero también tengo que estar supeditado, como todos mis compañeros, a los tiempos y definiciones de mi partido”

Por último, subrayó que lo ideal hubiera sido que no existiera una persecución política del gobierno en contra de su coordinador Christian Von para que no estuvieran en estas condiciones.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd