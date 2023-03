Vaya susto se llevó esta mañana un joven al caer en una zanja profunda que no tenía señalamiento en la colonia La Conchita en la alcaldía Tláhuac.

El joven Miguel Ángel Campos de 25 años, regresaba de trabajar del hospital Tláhuac hacia su domicilio cuando ocurrió el percance.

“…Venía manejando sobre la avenida, ahora sí que el señalamiento no estaba, seguí manejando y con la deslumbración del sol no se vio el hueco, entonces me fui directo a la zanja…” explicó Miguel Ángel Campos.

El afectado es Miguel Ángel Campos de 25 años. FOTO: Isidro Corro/ EL UNIVERSAL/

El accidente ocurrió en la esquina de las calles Santiago Fernández y Antonio Sierra en el oriente de la Ciudad de México.

"Literal, no podía salir solo"

“…literal, no podía salir solo, un chavo de la tortillería fue el que me ayudó a salir, me comentan que ya van dos, tres carros que se van en esta parte…” señaló Miguel Ángel Campos.

El vehículo, un Chevy se metió a la zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad donde se están llevando a cabo obras de drenaje por lo que vecinos al escuchar el fuerte golpe llamaron a la policía.

Llegaron varias patrullas de la secretaría de seguridad ciudadana y también los bomberos quienes con cadenas y con su camioneta sacaron el auto para que posteriormente una grúa particular tipo plataforma lo trasladará a un taller mecánico.

Tras el percance, autoridades de la alcaldía Tláhuac colocaron señalamientos en este lugar para evitar otro accidente.

Auto cae en zanja profunda que no tenía señalamiento en la colonia La Conchita en la alcaldía Tláhuac.



Video: Isidro Corro pic.twitter.com/tJ5KsHMGi4 — El Universal (@El_Universal_Mx) March 30, 2023





Información de Isidro Corro